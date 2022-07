L'euro toujours plus proche du niveau symbolique de la parité contre le dollar

(AOF) - L'euro connaît un nouvel accès de faiblesse et perd désormais 1,05% à 1,0085 dollar en fin d'après-midi. Les marchés financiers sont de nouveau pénalisés par les craintes de récession alors que la Chine a imposé de nouvelles restrictions dans plusieurs villes en raison de la découverte de cas de contamination par le sous-variant, BA.5 d'Omicron. Déjà affaiblies économiquement par la crise énergétique, l'Europe et sa principale économie l'Allemagne, n’ont pas besoin que l’un de leur principal partenaire commercial connaisse une rechute.

