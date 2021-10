L'euro tente de se stabiliser

Et de prévenir que cela pourrait changer si les anticipations d'inflation pour la zone euro augmentent encore.

(AOF) - L'euro gagne 0,10% à 15,67 dollar après s'être affaibli depuis début septembre où elle s'échangeait à 1,19 dollar. Sur cette période, la devise européenne a aussi reculé contre 8 des 9 autres monnaies du G10, la couronne norvégienne faisant exception. Les experts de Commerzbank se sont penchés sur les raisons de ce recul. Il en arrivent à la conclusion que du point de vue du marché, la Banque centrale européenne est moins sensible à la hausse de l'inflation que les autres grandes banques centrales.

