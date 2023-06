L'euro tente de s'installer au dessus de 1,08 dollar

La Banque centrale européenne devrait pour sa part augmenter de 25 points de base ses taux directeurs jeudi après-midi. Si Swiss Life Asset Managers France anticipe une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet, il souligne que c'est pour la réunion de septembre que l'incertitude est plus grande. Selon lui, la BCE devrait faire évoluer son discours réunion après réunion.

(AOF) - A quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed, l'euro gagne 0,56% à 1,0851 dollar. La devise européenne bénéficie d'une réduction du différentiel de taux entre les Etats-Unis et l'Europe. Si le rendement du 10 ans américain perd 5 points de base à 3,778%, son équivalent allemand gagne 3 points de base à 2,456%. Ce soir, la pause de la Fed devrait s'accompagner de commentaires " hawkish " de Jerome Powell, afin de laisser la porte ouverte à une éventuelle hausse en juillet ou plus tard.

