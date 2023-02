L'euro tente de résister face au dollar

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,0766 dollar après être tombé à 1,061 dollar ce matin. L'apaisement des tensions sur les taux longs a donné de l'oxygène à la monnaie unique. Le rendement du 10 ans américain est retombé à 3,85% après avoir dépassé 3,90% ce matin.

(AOF) - « Les données économiques américaines ont récemment réservé de bonnes surprises », souligne Commerzbank, citant les chiffres du marché du travail. La banque allemande anticipe désormais un pic des taux de la Fed à 5,5% contre 5,25% auparavant et a retardé d’un trimestre, au premier trimestre 2024, sa prévision d’une baisse de 25 points de base des taux de la Banque centrale américaine. « Donc, pour l'instant du moins, l'économie est restée incroyablement résiliente face au cycle de resserrement le plus rapide depuis une génération », observe de son côté Deutsche Bank.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.