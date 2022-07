L'euro sur le chemin de la parité contre dollar

La conjoncture est en outre menacée par la nouvelle flambée des cours du gaz en Europe. " Le principal risque pesant sur l'activité économique à court terme est devenu plus important hier avec une nouvelle forte hausse des prix du gaz naturel au Royaume-Uni et sur le continent ", expliquait MUFG ce matin. Après avoir déjà bondi de 11,5% hier en raison d'une grève en Norvège, le TTF néerlandais, référence du marché du gaz naturel européen, a frôlé ce matin les 176 euros le mégawattheure (MWh).

Cette perspective dégradée a entrainé une révision à la baisse des anticipations de hausse des taux de la Banque centrale européenne. Le marché intègre désormais un resserrement de sa politique monétaire de 140 points de base cette année, contre plus de 190 points de base, il y a environ 3 semaines, indique Bloomberg.

" L'indice PMI du mois de juin affiche un niveau conforme à une hausse trimestrielle du PIB de seulement 0,2 %, les indicateurs prospectifs de l'enquête, tels que les indices des nouvelles commandes et des perspectives d'activité, s'orientant en outre à la baisse et présageant ainsi un recul de l'activité dans les mois à venir " a prévenu Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence.

(AOF) - Dure journée pour l'euro, qui perd 1,8% à 1,0241 dollar, un niveau inconnu depuis décembre 2002. La devise européenne est affaiblie par la dégradation des perspectives économiques de la zone euro. En version définitive, l'indice des directeurs d’achat composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti au mois de juin à 52 pour la zone euro contre une estimation flash de 51,9 après 54,8 en mai, a indiqué S&P Global.

