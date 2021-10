L’EURO STOXX 50 enregistre sa pire perte mensuelle de l’année

Les inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la croissance économique et la hausse de l'inflation ont sapé le moral des investisseurs.

L’EURO STOXX 50 a perdu 3,53 % en septembre, sa pire perte mensuelle de l’année et la deuxième seulement après le recul de 2,0 % enregistré en janvier 2021. Les pertes se sont concentrées sur les deux dernières semaines du mois, avec une chute de 2,11 % le 20 septembre et une autre de 2,56 % le 28 septembre.

Les actions européennes ont partagé le sort de la baisse mondiale. Les inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la croissance économique et la hausse de l’inflation ont sapé le moral des investisseurs. Parmi les plus grands perdants du mois de septembre, la société française Vivendi a perdu 66 % de sa valeur boursière après la scission de sa participation dans Universal Music Group, tandis que la société espagnole de services publics d’électricité Iberdrola a perdu 18 % au cours de la même période après le plafonnement des prix du gaz par le gouvernement espagnol, ce qui a eu un impact négatif sur les bénéfices de la société.

Les ETF qui suivent l’indice EURO STOXX 50 Net Return ont perdu plus de 2,5 % en septembre et ont enregistré des sorties de fonds de plus de 420 millions d’euros.

