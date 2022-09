L'euro stable à un dollar avant la BCE

L'euro se stabilisait jeudi autour de la parité au dollar à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les cambistes hésitant sur l'ampleur de la hausse des taux qui sera décidée par l'institut monétaire.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro cédait 0,06% à 0,9999 dollar.

Rattrapée par les records d'inflation, la BCE devrait accélérer le resserrement de sa politique monétaire en décidant d'une hausse des taux d'une ampleur inédite.

Les observateurs penchent désormais pour une hausse de 75 points de base, même si l'option d'une hausse de 50 points est encore sur la table pour certains investisseurs.

"Il y a un risque de hausse de seulement 50 points vu la prudence habituelle du conseil des gouverneurs" qui pourrait peser sur l'euro, prévient Geoffrey Yu, analyste chez BNY Mellon.

"Il n'y aura probablement pas de décision unanime. Outre le taux lui-même, la communication de (la présidente de la BCE) Christine Lagarde sur l'état de l'économie et les possibles hausses à venir seront scrutées de près", commente Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Et le dollar reste soutenu par la politique monétaire stricte de la Réserve fédérale américaine, et "il n'y a pas eu de changement de ton des responsables de la Fed si on s'en tient au message de la vice-présidente Lael Brainard", souligne Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Jusqu'à présent, nous avons rapidement relevé les taux directeurs au sommet du cycle précédent, et les taux directeurs devront encore augmenter", a-t-elle déclaré dans un discours mercredi.

"La politique monétaire devra être restrictive pendant un certain temps pour donner l'assurance que l'inflation se rapproche de l'objectif", a ajouté la numéro deux de la puissante institution.

Le yen (-0,20% à 144,03 yens) et la livre (-0,34% à 1,1494 dollar pour une livre) se rapprochaient de leurs plus bas en des décennies atteints la veille.

----------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

js/emb/abx