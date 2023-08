L'euro sous pression après des indices des directeurs d'achat décevants en Europe

Les taux longs européens baissent plus que leur équivalent américain, qui perd plus de 6 points de base à 4,265%, augmentant le différentiel de rendement en faveur du dollar. Les cambistes prendront connaissance de l'indice des directeurs d'achat Composite pour les Etats-Unis en août à 15h45.

En conséquence, ces statistiques entraînent une nette baisse des taux longs, avec un rendement du 10 ans allemand en repli de 10 points de base à 2,545% et des reculs plus prononcés pour les autres pays européens, comme l'Espagne.

Ces données vont dans le sens d'une Banque centrale européenne mettant fin plus tôt que prévu à son cycle de resserrement monétaire.

(AOF) - La monnaie européenne perd 0,27% à 1,0819 dans le sillage d'indices des directeurs d'achat inférieurs aux attentes en août. Affaibli par le secteur des services, l’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend aussi en compte le secteur manufacturier, est tombé à un plus bas de 33 mois, selon une première estimation. Il est ressorti à 47 en août en zone euro, après 48,6 en juillet, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 48,5.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.