L'euro souffre de la poursuite de l'augmentation du spread de taux Italie-Allemagne

(AOF) - L'euro perd 0,64% à 1,0649 dollar en dépit des annonces de la BCE d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet, suivie par une nouvelle hausse en septembre, qui pourrait atteindre 50 points de base. Son ampleur dépendra des perspectives actualisées d’inflation à moyen terme. Ces déclarations ont entraîné une nouvelle hausse des taux longs en Europe, accompagnée d'une nouvelle augmentation de l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne. C'est là où le bât blesse pour la devise européenne car ce spread est considéré par les spécialistes comme une mesure du risque financier en Europe.

Plus cet écart est élevé et plus le risque est jugé important. Le rendement du 10 ans de Rome bondit de près de 23 points de base et celui de Berlin de près de 9 points de base et fait ressortir un spread de 215 points de base.

" L'arrêt prochain des politiques d'achats massifs de titres de la BCE pose à nouveau la question de la soutenabilité de la dette publique italienne " prévenait récemment CPR AM. Le gestionnaire d'actifs rappelait que l'Eurosystème a été de loin le plus gros acheteur de dette italienne ces dernières années et soulignait que la BCE ne pouvait pas se permettre une nouvelle " crise de la zone euro ".

Christine Lagarde a indiqué qu'elle déploiera un nouvel instrument si besoin pour éviter la fragmentation des marchés obligataires de la zone euro après le début du resserrement de sa politique monétaire, rapporte Reuters.

Selon CPR AM, rappelant le précédent de mars 2020, la BCE pourrait préciser ses plans au sujet d'un mécanisme anti-fragmentation si l'écart atteignait 250 points de base.

Les marchés testent actuellement la présidente de la BCE.