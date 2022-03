L'euro se stabilise face au dollar avant la Fed

(AOF) - L'euro grappille 0,06% à 1,0947 dollars à l'approche de la clôture des marchés actions en Europe. La réunion de deux jours de la Fed a débuté aujourd'hui et devrait s'achever demain sur la décision de Jerome Powel de relever son principal taux directeur de 25 points de base. L'incertitude sur les perspectives économiques alimentée par la guerre en Ukraine a fait tomber dans l'oubli le scénario d'un durcissement de la politique monétaire de 50 points de base. Pour autant, le marché anticipe toujours 7 hausses des taux cette année aux Etats-Unis.

