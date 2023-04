L'euro se stabilise aux environs de 1,19 dollar

(AOF) - La devise européenne s'effrite de 0,11% à 1,0896 dollar, se stabilisant par rapport à une monnaie américaine affaiblie par les craintes de récessions. " Ces craintes ont été renforcées hier par la publication de données économiques plus faibles en provenance des États-Unis, qui ont déclenché un nouvel ajustement à la baisse des rendements américains " explique MUFG. Il souligne que les opérateurs de marché sont devenus encore plus confiants dans le fait que la Fed ne relèvera pas ses taux, ce qui devrait être suivi d'une réduction de 75 points de base des taux d'ici la fin de l'année.

