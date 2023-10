L'euro se stabilise au-dessus de 1,05 dollar

(AOF) - L'euro gagne 0,14% à 1,0520 dollar en fin d'après-midi. Cette stabilisation est intervenue alors que les statistiques américaines d'hier ont donné une image moins favorable de l'économie américaine, en particulier l'enquête ADP. Pour autant, les inscriptions hebdomadaires au chômage dévoilées cet après-midi restent faibles : 207 000 contre 205 000 la semaine précédente. Le rapport sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis demain pourrait être le juge de paix sur le marché des changes, mais aussi des actions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.