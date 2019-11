L'euro se reprend

(AOF) - L'euro rebondit ce soir de 0,18% à 1,103 dollar, mettant fin à une série de cinq séances consécutives de baisse. La dernière progression de la devise européenne date du précédent jour férié français : le 1er novembre. L'euro a pâti de l'intérêt des investisseurs pour le dollar lié aux supposés avancées des négociations commerciales sino-américaines et aux récents indicateurs témoignant de la résistance plus vigoureuse que prévu de l'économie américaine.

