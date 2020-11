L'euro se replie dans la perspective d'un nouveau geste accommodant de la BCE

(AOF) - En hausse en début de journée, l'euro abandonnait 0,5% à 1,1771 dollar vers 17h30. La devise européenne réagit à la perspective d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire européenne dès le mois prochain. S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du Forum des banques centrales organisé par la BCE (en ligne bien sûr), Christine Lagarde a confirmé l'étude d'une augmentation des achats d'obligations dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP).

La présidente de la banque centrale a également évoqué une augmentation possible de ses prêts aux banques via les opérations de de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO).

Christine Lagarde a par ailleurs rappelé l'importance du soutien de la politique monétaire face au ralentissement économique lié à la crise sanitaire.