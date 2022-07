L'euro s'enfonce sous le seuil d'un dollar

(AOF) - L'euro cède 0,94% à 0,9954 dollar, soit le seuil d'1 dollar pour la première fois depuis 20 ans. Le monnaie unique est pénalisée par la perspective d'une hausse des taux de la Fed et par la crise de l'énergie en Europe. Le nouvel accès de faiblesse de l'euro survient après l'annonce d'un bond supérieur aux attentes des prix à la production aux Etats-Unis. Enfin, la crise politique qui se prépare en Italie fait grimper le rendement de la dette italienne à 10 ans de 17 points de base à 3,309%.

