L'euro s'effrite face au dollar

Dans son rapport mensuel de février "Corporate Credit Monthly Update", Anaxis AM souligne que l'économie de la zone euro continue à s'améliorer timidement, avec une Allemagne qui reste cependant à la traîne. Un assouplissement de la politique monétaire reste très probable cette année, malgré l'incertitude quant au calendrier".

(AOF) - L'euro s'effritait de 0,09% à 1,0766 dollar vers 17h15 en ce lundi marqué par la fermeture des marchés américains pour le Presidents' Day. La semaine dernière, la monnaie européenne a chuté à un plus bas de trois mois de 1,0695 dollar. Attendues pour jeudi, les données de l'indice des directeurs d'achat donneront une idée de la santé des économies de la zone euro et du Royaume-Uni en février.

