L'euro s'effrite face au dollar

(AOF) - Vers 17h15 sur le marché des changes ce lundi, l'euro s'effritait de 0,07% à 1,0934 dollar. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, se dirigeait vers une perte mensuelle de plus de 3%, sa pire performance depuis un an. Cette semaine sera rythmée par la publication de plusieurs statistiques : PIB américain au troisième trimestre (mercredi) et inflation aux Etats-Unis et en zone euro (jeudi).