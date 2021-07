L'euro s'affaiblit contre le dollar

(AOF) - La devise européenne perdait 0,33% à 1,1861 dollar en fin d'après-midi. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en juin 2021, conformément aux objectifs de la BCE et aux attentes des économistes. Il s'est effrité par rapport à mai où il avait atteint 2%. Cette statistique défavorable à l'euro a été suivie quelques heures plus tard par une donnée favorable au dollar: 692 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis au mois de juin, contre 600 000 attendus.

