L'euro retombe sous 1,11 dollar

(AOF) - "Sur le marché des devises, la baisse des taux de la Fed pourrait entraîner une légère dépréciation du dollar en 2024", anticipe Indosuez Wealth Management. "Ce qui pourrait permettre de renforcer la devise européenne si la zone euro parvient à éviter la récession". UBS anticipe aussi une hausse de la devise européenne l’année prochaine grâce au redressement important de la balance des paiements, les taux plus élevés ayant encouragé le rapatriement d'actifs étrangers par les résidents. Aujourd’hui, l’euro est repassé sous 1,11 dollar, cédant 0,24% à 1,1080 dollar.

