L'euro reprend des couleurs face au billet vert grâce au retour de l'appétence pour le risque

Avant de poursuivre : " Si la BCE devait donner l'impression de ne pas prendre de mesures décisives contre les risques d'inflation et si les anticipations d'inflation remontaient, cela constituerait un scénario négatif pour l'euro ".

(AOF) - A l'instar de tous les actifs qui ont connu d'importants dégagements depuis le début de l'agression russe en Ukraine, l'euro se reprend nettement. En fin d'après-midi, la devise européenne gagne 1,53% à 1,1070 dollar. Elle était tombé hier au plus bas à 1,0806 dollar, soit son niveau le plus faible depuis mai 2020. " Si nous devions voir les marchés se calmer à un moment donné, cela ne signifie pas nécessairement que l'euro pourra, à mon avis, récupérer toutes ses pertes par rapport au dollar ", expliquait Commerzbank ce matin.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.