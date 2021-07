L'euro repasse sous la barre de 1,18 dollar

" Clairement, la dynamique économique de la zone euro va s'accélérer au 3e trimestre, mais l'écart de production va rester bien plus large qu'outre-Atlantique, contenant les pressions inflationnistes ", estime SwissLife Asset Managers.

(AOF) - L'euro recule de 0,25% face au dollar en fin d'après-midi, mis sous pression à cause de l'avancée du variant Delta, alors que le billet vert joue son rôle de valeur refuge. Il tombe ainsi à 1,1795 dollar par euro et repasse ainsi sous la barre symbolique de 1,18 dollar pour la première fois depuis début avril.

