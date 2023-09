L'euro repasse sous 1,07 dollar pour la première fois depuis début juin

Ces statistiques américaines meilleures qu'anticipé alimentent les craintes de pressions inflationnistes, qui pourraient pousser la Fed à rehausser ses taux d'ici la fin de l'année. D'autant plus qu'elles coïncident avec une hausse des cours du pétrole depuis plusieurs semaines.

" Le contraste entre l'amélioration de la dynamique cyclique aux États-Unis et l'affaiblissement de la dynamique de croissance en Chine et en Europe a été un moteur important de la dynamique haussière actuelle du dollar américain ", rappelait MUFG ce matin.

(AOF) - La monnaie unique perd 0,29% à 1,06995 dollar alors qu'une nouvelle statistique confirme la résistance de l'économie américaine aux nombreuses hausses des taux de la Fed. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine du 2 septembre sont tombées au plus bas depuis février. 216 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de cette période contre 229 000, chiffre révisé de 228 000, la semaine précédente. Le consensus s'élevait à 234 000.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.