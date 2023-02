L'euro repasse au-dessus de 1,09 dollar

(AOF) - La devise européenne gagne 0,47% à 1,0918 dollar, peu avant 17h30 et à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. " C’est surtout le discours de Mr Powell qui sera scruté et qui devra faire oublier les atermoiements des deux dernières réunions. Mr Powell restera focalisé sur l’inflation salariale et devra nous donner des perspectives sur cette partie structurelle de l’inflation ", explique Amplegest. " Il devrait également avoir un regard sur l’activité économique qui semble plus résiliente que prévu ".