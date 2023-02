L'euro repasse au dessus de 1,06 dollar

(AOF) - En progression depuis un mois, principalement en raison de la réévaluation des anticipations de hausse des taux de la Fed, en réponse à l'amélioration de l'activité et à une inflation persistante aux États-Unis, le dollar marque le pas depuis lundi. En fin d'après-midi, l'euro gagne ainsi 0,05% à 1,0612 dollar. Le rendement du 10 ans allemand progresse plus que son équivalent américain, +9 points de base contre +3 points, à la suite d'une inflation française et espagnole supérieures aux attentes en février.

Dans le sillage de ces statistiques, les marchés anticipent désormais un pic de près de 4% pour le taux de dépôt de la BCE contre 2,5% actuellement.