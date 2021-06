L'euro repart à la baisse en attendant la BCE

Cette politique accommodante de la BCE a été confirmée par les différentes prises de position récentes des membres de la BCE, parmi lesquels Villeroy, Panetta et Schnabel, rappelle la société de gestion.

Une baisse éventuelle du rythme des achats d'actif ne devrait pas avoir lieu avant le troisième trimestre, et probablement pas avant la refonte de sa stratégie de politique monétaire prévue pour le mois septembre.

(AOF) - L'euro cède 0,09% à 1,2181 dollar après deux séances consécutives de hausse. La devise européenne marque le pas à la veille de la conférence de presse de la BCE concernant sa politique monétaire. Selon Ostrum AM, cette réunion de la banque centrale devrait se solder par peu de changements ; une réduction du QE peut entrainer une très forte réaction du marché. Mais le débat va continuer de monter avec la reprise. Mirabaud AM estime aussi que que la BCE devrait ainsi maintenir sa politique monétaire accommodante.

