Si la BCE semble prise entre deux feux (soutien de la croissance et lutte contre l'inflation) la Fed devrait afficher vendredi sa détermination à ralentir la hausse des prix, de quoi alimenter la confiance dans le billet vert.

(AOF) - Finalement en hausse hier, l'euro repart à la baisse ce mercredi. Vers 17h, la monnaie unique cède 0,24% à 0,995 dollar. Elle continue de souffrir de la sous-performance de l'économie européenne par rapport aux Etats-Unis. Cet après-midi Outre-Atlantique, les commandes de biens durables en juillet et les promesses de ventes du même mois ont favorablement surpris. Par ailleurs, la crise de l'énergie imminente sur le Vieux Continent rajoute encore de l'incertitude dans un environnement inflationniste.

