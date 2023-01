L’euro repart à l’assaut de la parité avec le franc suisse

Le cambiste a ajusté ses prévisions Euro-franc suisse légèrement à la hausse. Il cible une paire à 1 en mars, à 1,01 en avril, à 1,02 en mai et à 1,03 en juin. Elle culminerait à 1,06 en septembre pour finir l'année à 1,05.

(AOF) - La monnaie européenne progresse pour la deuxième séance consécutive contre le franc suisse, progressant de 0,53% à 0,9977 franc suisse. Elle a baissé au cours des 4 séances précédentes après avoir renoué avec la parité en milieu de semaine dernière. " L'inflation en Suisse est récemment devenue plus bénigne, ce qui signifie que la Banque nationale suisse pourrait bientôt avoir atteint la fin de son cycle de hausse des taux ", explique Commerzbank. Pour sa part, la BCE devrait continuer à resserrer sa politique monétaire pendant pus longtemps.

