L'euro recule pour la première fois de la semaine

Par ailleurs, le taux d'inflation annualisée en zone euro au mois de juillet a atteint 2,2%, selon les données préliminaires d'Eurostat. C'est supérieur aux attentes du marché (2%) et au chiffre du mois de juin (1,9%). L'inflation sous-jacente, dite "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (alimentation, énergies...), ressort à 0,7%, un peu moins qu'attendu (0,8%), après 0,9% le mois précédent.

(AOF) - L'euro cède 0,26% à 1,1860 dollar, limitant ses gains sur la semaine à 0,86%. Il réagit finalement peu alors que les statistiques ont été particulièrement nombreuses en Europe aujourd'hui et favorable à la monnaie unique. Une journée après l'annonce d'une croissance décevante aux Etats-Unis au deuxième trimestre, la performance de l'Europe a surpris favorablement. PIB de la zone euro a progressé de 2% au second trimestre 2021 par rapport au premier, selon les données préliminaires d'Eurostat.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.