Il estime "que la BCE devrait insister plus que jamais sur le fait que l'évolution de sa politique monétaire restera très dépendante des données, et qu'elle attendra d'avoir des certitudes sur la trajectoire de l'inflation sous-jacente avant d'envisager des baisses de taux".

(AOF) - L’euro débute la semaine en léger repli alors que les prochains jours seront marqués par les décisions de la Fed, de la Banque d’Angleterre et de la Banque centrale européenne. La devise européenne recule de 0,18% à 1,075 dollar. Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, considère que la BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

L'euro recule légèrement avant les décisions de la Fed et de la BCE

