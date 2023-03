L'euro recule : le rendement du 10 ans américain s'installe au-dessus de 4%

(AOF) - En hausse hier après l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu le mois dernier en Allemagne, l'euro perd aujourd'hui 0,60% à 1,0605 dollar. L'indice hors alimentation et énergie a atteint un nouveau record en février en zone euro à 7,4% après 7,1% en janvier. Du fait des chiffres d'inflation publiés dans plusieurs pays au cours des derniers jours, la publication du jour ne constitue par une véritable surprise. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans gagne 8 points de base à 4,07% contre une progression de 4 points pour son équivalent allemand.

