L'euro rappelé à la parité par l'inflation américaine

(AOF) - En hausse ce matin, l'euro a très rapidement repris le chemin de la parité après l'annonce d'une inflation plus forte que prévu aux Etats-Unis. La monnaie européenne perd 1,05% à 1,0015 dollar. L'inflation "core", soit hors alimentation et énergie, s'est établie 0,6% en août aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après 0,3% en juillet. Sur un an, l'inflation "core" atteint 6,3%. Les économistes visaient 6,1% après 5,9% en juillet.

A à la suite de cette mauvaise surprise, les investisseurs attribuent une probabilité de 18% à une hausse de la Fed de 100 points de base le 21 septembre contre 0% le 1er septembre. Dans le même temps, la probabilité associée à une hausse de 75 points est passée de 91% à 82%.