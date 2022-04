L'euro ramollit en fin de journée

(AOF) - En hausse ce matin, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,0847 dollar en fin d'après-midi. La monnaie unique a récemment été soutenue par deux " faucons " de la BCE, Martins Kazaks, représentant de la Banque centrale lettone à la BCE, et son collège, Joachim Nagel, qui ont évoqué une hausse des taux dès juin. " Je dois admettre que l'euro a peut-être touché un point bas après tout. Toutefois, cela ne sera le cas que s'il n'y a pas de menace de crise énergétique. Et au vu de l'évolution de la situation en Ukraine, personne ne peut l'exclure " déclare un cambiste de chez Commerzbank.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.