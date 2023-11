L'euro propulsé au-delà de 1,08 dollar par l'inflation américaine

(AOF) - Après être repassé ce matin au-dessus de 1,07 dollar, l'euro gagne désormais 1,22% à 1,0831 dollar. Le devise européenne bénéfice de l'annonce d'une inflation plus faible que prévu en octobre aux Etats-Unis. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3,2% en rythme annuel, contre un consensus de 3,3% et 3,7% en septembre. L'inflation core s'est élevée à 4% en rythme annuel en octobre, après 4,1% en septembre. Elle était anticipée à 4,1%.

Suite à la publication de ces statistiques, les taux longs se sont nettement détendus des deux côtés de l'Atlantique, mais plus particulièrement aux Etats-Unis. L'écart de taux en faveur des Etats-Unis s'est donc réduit. Le rendement du 10 ans américain perd près de 17 points de base à 4,47% tandis que son équivalent allemand recule de près de 11 points de base à 2,61%.

"La pression inflationniste sous-jacente diminue donc plus rapidement que prévu. Une nouvelle hausse des taux d'intérêt devient de plus en plus improbable", résume Commerzank.

Ces données renforcent le scénario de la fin du cycle de hausse des taux de la Fed alors même que jeudi 9 novembre, Jerome Powell avait essayé de tempérer les anticipations des investisseurs. Le président de la Fed avait déclaré qu'il n'était "pas sûr" d'avoir relevé suffisamment les taux pour ramener l'inflation à son objectif de 2%. Les investisseurs anticipent même une baisse des taux.

Selon le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une première baisse des taux de la Fed en mai approche 50%.