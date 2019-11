L'euro poursuit sa progression

(AOF) - En hausse de 0,28% à 1,1086 dollar, l'euro signe sa troisième séance consécutive de hausse. La monnaie européenne semble bénéficier de la faiblesse du billet vert alors que le dossier commercial sino-américain reste sur le devant de la scène et que les investisseurs continuent de faire le tri face à un flux d'informations contradictoires. Selon CNBC, Pékin serait pessimiste au sujet de l'accord, Donald Trump étant réticent à l'annulation des droits de douanes.

