L'euro poursuit sa glissade

(AOF) - En repli de 0,95% à 1,0417 dollar, l'euro accuse sa troisième séance consécutive de baisse. La monnaie européenne est pénalisée par le décalage entre la Fed et la BCE. Alors que la banque centrale américaine a résolument débuté la normalisation de sa politique monétaire, la BCE temporise. Dans une note publiée ce matin, Commerzbank estime que l'appréciation du billet vert devrait marquer une pause, le temps que la Fed prouve sa détermination à mener une politique restrictive malgré le ralentissement de l'économie et les premiers succès dans la lutte contre l'inflation.

