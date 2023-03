L'euro perd près de 2% contre le dollar

(AOF) - La devise européenne recule de 1,83% à 1,0537 dollar en fin d'après-midi. La Fed risque de ne plus être la seule Banque centrale à devoir limiter le resserrement de sa politique monétaire en raison des difficultés de son secteur bancaire. La chute en Bourse de Credit Suisse a provoqué aujourd'hui une onde de choc dans l'ensemble du secteur des banques en Europe. La BCE fera connaître sa décision de politique monétaire demain. Jusqu'à présent, les marchés anticipaient une hausse de 50 points de base de ses taux d'intérêt.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.