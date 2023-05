L'euro perd du terrain face au dollar : bonne surprise sur l'inflation en France et en Allemagne

En Italie, la hausse des prix a connu un coup d'arrêt en mai en Italie, passant à 7,6 % sur un an contre 8,2 % en avril, selon des données provisoires publiées par l'Institut national de la statistique (Istat).

(AOF) - En milieu d'après-midi, l'euro perdait 0,69% à 1,0659 dollar alors que cette journée de mercredi, outre la statistique décevante sur l'activité manufacturière en Chine, a notamment été rythmée par l'inflation française, allemande et italienne. Les trois pays ont enregistré un ralentissement de la hausse des prix au mois de mai. L'inflation en France a reculé en mai, les prix à la consommation ayant augmenté de 5,1% sur un an après 5,9% en avril. Le consensus était de 5,7%.

