L'euro passe sous la parité contre dollar, affaibli par l'inflation américaine

Ce niveau plus élevé qu'anticipé conforte la Fed dans sa stratégie d'accélération de la hausse des taux pour endiguer une inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages.

(AOF) - L'euro vaut désormais moins de 1 dollar, un niveau inconnu depuis décembre 2002. L'inflation américaine plus forte que prévu a été le coup de grâce pour la parité. L’inflation est ressortie à 1,3% en juin aux Etats-Unis, comparé à mai. Le marché anticipait seulement 1,1% après +1% en mai. Elle a atteint 9,1% en rythme annuel, alors qu'elle était anticipée à 8,8%. Hors les éléments volatils que sont l’énergie et l’alimentation, les prix ont augmenté de 0,7% en juin alors qu’ils étaient attendus à 0,6%, comme en mai.

