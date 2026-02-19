L'euro numérique coûtera aux banques de l'UE de 4 à 6 milliards d'euros sur quatre ans, selon la BCE

(La BCE sélectionne les banques qui souhaitent participer à la phase pilote Les coûts de mise en place de la BCE devraient atteindre environ 1,3 milliard d'euros, selon Cipollone Les banques empocheront les commissions et n'auront pas à payer les coûts du système à la BCE Les commerçants bénéficieront également d'une incitation en termes de plafonnement des commissions) par Valentina Za

L'introduction de l'euro numérique pourrait coûter aux banques européennes entre 4 et 6 milliards d'euros (4,7 à 7,1 milliards de dollars) répartis sur quatre ans, a déclaré jeudi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

Piero Cipollone, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a également déclaré que la mise en place de la nouvelle monnaie de banque centrale exclusivement numérique sur laquelle travaille la BCE devrait coûter environ 1,3 milliard d'euros.

Les coûts opérationnels s'élèveraient ensuite à environ 300 millions d'euros, a-t-il ajouté, sans préciser si ce chiffre se réfère à un montant annuel.

La BCE attend une législation de l'Union européenne pour émettre l'euro numérique, qu'elle considère comme un moyen de maintenir la pertinence des fonds publics dans une économie numérique, d'unifier le paysage fragmenté des paiements en Europe et de limiter le rôle des prestataires non européens afin de protéger la souveraineté monétaire et la sécurité économique de l'Union.

LES BANQUES POURRONT RÉCUPÉRER LES COÛTS, SELON CIPOLLONE

"Les estimations que nous avons réalisées sur la base des indications que nous avons reçues des banques font état de coûts de mise en œuvre compris entre 4 et 6 milliards d'euros () sur quatre ans: cela représente environ 3 % de ce qu'elles dépensent chaque année pour la maintenance de leurs systèmes informatiques", a déclaré Cipollone.

Il s'exprimait devant une commission parlementaire italienne sur les banques à propos du projet de l'euro numérique, qu'il supervise dans le cadre de ses attributions en matière de paiements à la BCE.

Les banques pourront couvrir les coûts grâce aux commissions qu'elles percevront des commerçants sur les services en euros numériques qu'elles fourniront.

Ce sont les banques qui fourniront aux utilisateurs l'application pour smartphone nécessaire pour payer avec des euros numériques.

Les banques n'auront toutefois pas à déduire des frais des commerçants les coûts qu'elles supportent normalement pour rémunérer les réseaux de paiement privés, car la BCE ne facturera pas son service de réseau.

La BCE s'emploie actuellement à sélectionner les prêteurs qui souhaitent participer à la phase pilote de l'euro numérique avant son lancement officiel en 2029.

Les commerçants, quant à eux, économiseront de l'argent car les frais facturés pour les paiements en euros numériques seront plafonnés et inférieurs à ce que les sociétés internationales telles que Mastercard MA.N ou Visa V.N facturent à l'heure actuelle.

