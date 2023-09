L'euro ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 1,06 dollar

La devise européenne enregistre cependant une reprise en cette fin de semaine après être tombée à 1,0488 dollar mercredi 27 septembre, flirtant avec son plus bas de janvier 2023 à 1,0485 dollar. Le dollar a bénéficié de la hausse des taux longs, soutenus par la poursuite de la progression des cours du pétrole. La vigueur de la devise américaine résulte aussi d'une conjoncture économique plus robuste aux États-Unis relativement au reste du monde.

L'impact sur l'euro d'une inflation plus faible que prévu en Europe a été compensé par des nouvelles rassurantes dans ce domaine aux Etats-Unis. L'indice des prix PCE américain a augmenté de 3,5% en août en rythme annuel, en ligne avec le consensus et après 3,4% en juillet.

Pour Nomura, ces chiffres justifient que la BCE ne procède pas à une augmentation en octobre. Pour autant, l'économiste n'est pas aussi convaincu que son collègue de la fin des hausses de taux de la BCE. " La principale question est de savoir si l'inflation continue à ralentir conformément aux attentes ou si elle commence à surprendre à la hausse et force la main de la BCE ", explique-t-il.

" L'implication la plus évidente des données d'aujourd'hui est qu'elles renforcent notre conviction que le cycle de hausse de la BCE est terminé " a commenté J.P. Morgan Private Bank.

