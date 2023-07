L'euro marque une pause après 7 séances de hausse

Le spécialiste en veut pour preuve des positions à la vente encore relativement modestes et qui laissent une marge de manœuvre pour de nouvelles ventes spéculatives à court terme.

(AOF) - La devise européenne perd 0,16% à 1,1231 dollar après avoir touché en fin de semaine dernière un plus haut depuis février 2022. Une seule statistique d'importance a été aujourd'hui publiée aux Etats-Unis. L'indice du secteur manufacturier de la région de New York est ressorti à 1,10 pour le mois de juillet, alors qu’il était attendu en baisse à - 4,30, après un indice positif à 6,60 en juin. MUFG prévient que la devise américaine pourrait continuer de reculer.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.