L'euro malmené

(AOF) - L'euro abandonne 0,44% à 1,1817 dollar, pénalisé par le regain d'aversion pour le risque. Les actifs à risque sont à la peine alors que la pandémie menace une reprise économique déjà bien fragile. L'indice Vix, "de la peur" est au plus haut depuis le 9 septembre. Dans ce cadre, les investisseurs préfèrent acheter du dollar, une monnaie considérée comme sûre. L'euro est également affecté par des prises de bénéfices après avoir gagné du terrain vendredi dernier. Preuve que la monnaie unique ne suscite pas non plus la défiance, elle enregistre un gain de 0,46% en cinq séances.