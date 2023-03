L'euro maintient sa hausse face au dollar après la BCE

" Le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidité solides ", souligne la BCE.

(AOF) - Comme à l'ouverture des marchés ce matin, l'euro progressait vers 17h15 de 0,30% à 1,0611 dollar. La décision, en début d'après-midi, de la BCE de relever ses taux directeurs de 50 points de base, a été interprétée par le marché comme un vote de confiance envers le secteur bancaire européen. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé qu'il surveillait attentivement les tensions actuelles sur les marchés et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des prix et du système financier dans la zone euro.

