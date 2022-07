L'euro interrompt sa chute, le CAC 40 respire

A la Bourse de Paris, Airbus a bondi de 3,9%, soutenu par la faiblesse de l'euro et des perspectives jugées encourageantes. A l'opposé, Eurofins Scientific a abandonné 2,5%, pénalisé par des prises de bénéfices après avoir gagné 6,6% lors des quatre séances précédentes.

Pour autant, le climat reste anxiogène dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine en juin, demain, et des premiers résultats d'entreprises aux Etats-Unis, jeudi.

La tendance sur les actions s'est cependant améliorée progressivement dans l'après-midi grâce au timide rebond de l'euro et à la chute de l'or noir.

La séance a mal débuté sur le Vieux Continent. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la chute de l'euro qui a atteint quasiment la parité face au dollar en matinée pour la première fois depuis vingt ans. La monnaie unique comme les actions ont été pénalisées par le repli plus marqué que prévu de l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.