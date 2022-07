L'euro glisse en direction de la parité contre le dollar et risque de ne pas s'y arrêter

(AOF) - Déjà nettement affaiblie contre le dollar, mardi, la devise européenne perd encore 0,79% à 1,0183 dollar. L'euro perd du terrain car les cambistes craignent une crise du gaz, qui ferait basculer la zone euro en récession. Dans un tel cas de figure, l'euro pourrait encore perdre probablement encore 10 % environ, prévient Société Générale Cross Asset. Il tomberait alors nettement sous la parité.

" Une récession en Europe provoquée par une crise du gaz risque d'être plus profonde et plus longue qu'aux Etats-Unis car elle ne peut pas ' simplement ' être réglée par un ajustement de la politique monétaire ", souligne Commerzbank.

Le TTF néerlandais, référence du marché du gaz naturel européen, était retombé ce matin à 153 euros le mégawattheure (MWh) après être monté jusqu'à 176 euros, mardi. Si le TTF avait reculé en raison de la fin du mouvement de grève en Suède dans le secteur du gaz et du pétrole, il a désormais repris sa marche en avant pour atteindre 167 euros.

La faiblesse de l'euro n'est pas seulement due à la forte hausse des cours du gaz

" Le pouvoir de soutien à l'euro des hausses de taux est érodé par le fait que l'on ne fait pas confiance au marché obligataire pour se débrouiller seul, et la crédibilité de la BCE est entachée par une réaction excessive à une flambée des rendements et des spreads qui n'était rien d'autre qu'une réponse normale à la hausse des rendements américains et à l'élargissement des spreads de crédit au niveau mondial ", explique Société Générale Cross Asset.