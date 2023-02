L'euro fait du surplace

(AOF) - L'euro s'effrite de 0,05% à 1,0725 dollar en fin d'après-midi alors que les taux longs américains continuent de se tendre. Si Jerome Powell a indiqué hier que la lutte contre l’inflation prendrait du temps, les investisseurs sur les marchés actions ont surtout revenu qu’il s’attendait à ce que cette dernière recule de manière importante en 2022. " Il est peu probable que le marché des taux envisage la perspective d'une hausse plus notable du taux terminal (de 5,00 % à 5,25 %) tant que des données économiques convaincantes ne le justifieront pas " explique Commerzbank.

