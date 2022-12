L'euro et les cours du pétrole ont partie liée

(AOF) - Le fait qu'il y a peu de temps encore, la devise européenne se négociait à des niveaux aussi faibles était la conséquence inéluctable des factures énergétiques élevées que l'Europe payait, souligne Commerzbank. En conséquence, plus la crise de l'énergie s'atténue et plus le potentiel de redressement de l'euro augmente. En fin d’après-midi, l’euro gagne 0,36% à 1,0547 dollar. La monnaie européenne a repris de la hauteur au fur et à mesure que la hausse des cours de l'or noir se tassait, passant de plus de 4% vers 15 heures à +1,42% à 73,03 dollar pour le baril de WTI.