L'euro et le dollar montent face à la livre après une série de réunions de banques centrales

L'euro et le dollar sortaient renforcés et la livre affaiblie jeudi d'une série de réunions de banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ayant enchaîné les réunions dans les dernières 24 heures.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), l'euro prenait 0,15% à 1,0699 dollar et 1,13% face à la livre à 86,94 pence.

Le billet vert gagnait 0,98% à 1,2306 dollar pour une livre.

L'euro a atteint un sommet depuis début juin face au billet vert, à 1,0735 dollar pour un euro, et un plus haut en trois semaines face à la livre, à 87,01 pence pour un euro.

Les trois banques centrales ont pourtant adopté des hausses de taux similaires: +0,5 point de pourcentage, moins que les 0,75 point adoptés lors de leurs réunions précédentes.

Mais la BCE et la Fed ont opté pour un message déterminé sur leur volonté de continuer de monter les taux, là où la BoE s'est montrée plus prudente.

La Fed a ainsi prévenu que de nouvelles hausses "seront appropriées", tandis que la patronne de la BCE a affirmé qu'il "faut s'attendre à ce que nous augmentions les taux d'intérêt à un rythme de 0,50 point de base pendant un certain temps".

"Contrairement aux Etats-Unis, il n'y a pas encore de signes clairs que l'inflation ralentit en zone euro, et cela pourrait pousser la BCE à monter ses taux plus hauts que la Fed en 2023, ce qui profite à l'euro", commente Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

La Banque d'Angleterre s'est contentée d'affirmer que de nouvelles hausses "pourraient être nécessaires".

Surtout, son comité de politique monétaire se divise : deux membres sur neuf voulaient maintenir les taux inchangés alors que l'économie britannique faiblit.

"Nous nous attendons à ce que les hausses de taux ralentissent encore en février", lors de la prochaine réunion de la BoE, "à 0,25 point", estime Daniel Vernazza, analyste chez UniCredit.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

js/emb/nth