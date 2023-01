L'euro est stable contre le dollar

(AOF) - La monnaie européenne perd 0,06% à 1,0726 dollars, le discours de Jerome Powell n'a pas réservé de surprise. "La stabilité des prix est le fondement d'une économie saine et procure au public des avantages incommensurables au fil du temps", a déclaré le président de la Fed dans des remarques préparées en vue d'une table ronde en Suède consacrée à l'indépendance des Banques centrales. "Mais rétablir la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut nécessiter des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, car nous augmentons les taux d'intérêt pour ralentir l'économie."

