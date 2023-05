L'euro en repli face au dollar après la BCE

(AOF) - Vers 17 heures, l'euro cédait 0,59% à 1,10 dollar alors que la monnaie unique s'adjugeait 0,1% avant la décision de politique monétaire européenne en début d'après-midi. La BCE a remonté ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage avec des taux d'intérêts qui se situent désormais entre 3,25 et 4%, soit un sommet depuis octobre 2008. Depuis six réunions, la banque centrale relevait ses taux de manière plus marquée, entre 0,50 et 0,75 point.